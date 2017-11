Kaia Kanepi: nii palju, kui oli vaja rääkida, sai räägitud

"Mul endal oli see mõte juba aastaid, et võiks rääkida oma kogemustest. Ma ei mõelnud pikalt, kuid mõtlesin, et kui raamat kirjutada, siis võimalikult ausalt rääkida nii, kuidas on," sõnas Kanepi ning tunnistas, et päris kõigest ta raamatu tarbeks ikkagi ei rääkinud.

"Raamatu tegemise protsessis mul tuli tahtmine veel uuesti mängida tennist. Nii palju häid mälestusi tuli sellega seoses ja rohkem ma vist väga palju ei saanud teada enda kohta," lisas tennisist.

Kanepi tunnistas, et mõtles pikalt, kas avaldada kirjasõnas ka karjääri intiimsemad hetked: "Ma ilmselt pole ainus ja mõeldes noortele ja lapsevanematele tundus õige sellest rääkida. Loodetavasti õpib keegi minu kogemustest ja jätab sellised vead tegemata."

Kanepi loodab, et ta on karjääri jooksul edasi arenenud ja päris selline inimene enam pole nagu näiteks lapsepõlves.

"Ilmselt nii palju, kui oli vaja rääkida, sai räägitud," lõpetas Kanepi intervjuu ETV spordiuudistele.