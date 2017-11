Wout van Aert võitis ootamatusi täis Superprestige'i etapi

Sõit ise oli täis ootamatusi. Euroopa meister van der Poel ja valitsev maailmameister van Aert läksid sõidu alguses oma teed. Õige pea sõitis üksinda eest van der Poel ja tundus, et hollandlane võtab järjekordse võidu. Laupäeval Jaarmarktcrossi võitnud Aerts jõudis kolmandal ringil van Aertile järgi, möödus temast ja neljanda ringi lõpuks oli ta edu kasvanud 15 sekundile. Eelviimasel ringil langes Aerts aga kolmandaks, kirjutab Spordipartner.ee .

