Sadio Mane naasis koondise juurest vigastatuna

Reedel Lõuna-Aafrika Vabariigi vastu mänginud Mane tundis reie tagalihases ebamugavust ning riskide maandamiseks saabus tagasi klubi juurde. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kardab Mane puhul uut vigastust ning ilmselt jätab senegallane mängu Southamptoniga vahele, kirjutab Soccernet.ee.

"Ilmselgelt on see murekoht, et reie tagalihase vigastus on jälle päevakorras ning on ülitähtis, et me hoiame vigastusel silma peal ning vaatame, kui tõsine seis on. Hetkel kavatseme terve selle nädala teda hoida ning peame olema ettevaatlikud, et vana vigastus hullusti välja ei lööks," ütles Klopp Liverpool Echole.