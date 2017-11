Rain Veideman: pean Itaalias mängujuht olema nii platsil kui väljaspool

Udine asub seitsme vooru järel liigatabelis neljandal kohal. Kui hooaja esimesed kaks mängu kohe kaotati, siis nüüd on võidetud juba viis mängu järjest. Viimases neist alistati laupäeva õhtul Verona meeskond 77:61.

Mängujuhi rolliga harjuv Veideman viibis platsil 31 minutit, mille jooksul viskas 7 punkti, võttis 7 lauapalli ja andis 6 korvisöötu. Ka sellele eelnenud mängudes on eestlane saanud kirja palju mänguminuteid ja säranud kõrgete numbritega. See kõik on tõstnud Veidemani oma meeskonnas liidriks.

"Eks see on nii nagu igal pool - kui oled võidusoone peal, siis on kõik rõõmsad, kui kaotad, siis on kõik asjad halvasti. Õnneks praegu on asjad hästi," võttis Veideman Vikerraadiole antud intervjuus senise hooaja alguse kokku.

Veidemani sõnul tulenesid hooaja avakaotused sellest, et küllaltki hilja kokku tulnud meeskond ei jõudnud kokkumängu veel paika saada. Mäng-mängult on nüüd paremaks mindud ja sellega on kaasnenud ka võidud.

"Liiga võit on kindlasti reaalne, aga esmane eesmärk on play-offi jõuda. Suuremat koormat pole seni endale veel võtnud," sõnas tagamängija.

"Minu jaoks on olukord uus ja huvitav, sest ma pole kunagi mängujuhi positsiooni mänginud ja selle treeneri käe all pole mängu juhtimine vaid korvpalliväljakul vaid ta tahab, et ma seda ka platsiväliselt teeksin. Kui on meestevahelised konfliktid, siis treeneri arvates peaksin mina olema see, kes neid lahendada üritab," sõnas Veideman.

Järgmise mängu peab Udine pühapäeval, kui vastaseks on sama palju punkte kogunud ja viiendal kohal paiknev Jesi meeskond.