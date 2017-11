Veel karmim variant: Premium liigast võinuks lahkuda ka Levadia ja Kalju

Kirjas poolehoidjatele avaldas Levada veidi asjaolusid, kuidas ühendklubi moodustamiseni jõuti ja millised variandid veel laual olid. Samuti andis ta mõista, et pole rahul Eesti Jalgpalli Liidu tööga.

"EJL peab aru saama, et eksisteerib meie jaoks, mitte vastupidi, ning et soovime osaleda Eesti jalgpalli puudutavate otsuste vastuvõtmisel," kirjutas Levada ning lisas, et ühe variandina võinuks Premium liigast lisaks FCI-le kaduda ka Levadia ja Nõmme Kalju.

Pöördumine täismahus:

Mina, FC Levadia asutaja Viktor Levada, otsustasin esimest korda pöörduda läbi sotsiaalmeedia FC Levadia ja FCI Tallinna fännide poole, selgitamaks, mis põhjusel võtsid kahe klubi asutajad vastu säärase otsuse. Kirjutan praegu enda nimel, kuid nagu väitsime ka pressikonverentsil, klubijalgpalli arendamise vaated meil Andreiga kattuvad.

Viimasel ajal ei saanud ma enam jalgpallist naudingut. Nagu ütles pressikonverentsil Andrei, et tema on väsinud ebaprofessionaalsusest ja mina ebaõiglusest Eesti jalgpallis. EJL peab aru saama, et eksisteerib meie jaoks, mitte vastupidi, ning et soovime osaleda Eesti jalgpalli puudutavate otsuste vastuvõtmisel.

Ning see on tõde!

Soovin kohe teavitada ajakirjanikke, juhul, kui see teema tekitab huvi, et teiega sel teemal arutleda ei soovi. Selleks on mul eelnev kogemus. Meie kolm (FC Levadia, Nõmme Kalju FCI ja FC Infonet) alustasime EJL-iga arutlemist teemadel, mis meid huvitavad ning kuidas saavutada üheskoos Eesti klubijalgpallis midagi enamat.

Alustades septembrist ja jätkates tänaselgi päeval, kohtusime tihti omavahel (Kuno Tehva, Andrei Leškin, Viktor Levada), helistasime üksteisele, arutlesime muret tekitavatel teemadel ja mõistsime, et meie klubidel on ühed ja samad probleemid. Põhiline probleem on selles, et tänastes tingimustes puudub perspektiiv nii arengul kui ka kõrgemale tasemele astumiseks jalgpallis. Põhiline probleem on selles, et meid EJL-is ei kuulata. Pärast seda otsustasime oodata meistrivõistluste lõppu ja vaadata läbi järgmised variandid:

1. Võtta meistrivõistlustelt maha esindusmeeskonnad, duublid ja naiskonnad ning jätta vaid noortevõistkonnad.

2. Nõmme Kalju jääb, FC Infonet ja FC Levadia võtavad end võistlustelt maha, kuid jätavad alles noortevõistkonnad.

3. Ühendada kolm klubi ja teha üks superklubi.

4. Nõmme Kalju ühineb FC Infonetiga.

5. FC Infonet liitub FC Levadiaga.

Läks nii, et FC Infonet liitus FC Levadiaga ja tekkis klubi FCI Levadia. See aga ei leidnud aset hea elu tulemusena. Me ei soovinud ükshaaval surra. Soovime olla tugevad ja saavutada rohkemat. See on normaalne!

Me ühineme ja nüüd on võimalik see ühendatud klubi viia järgmisele tasandile. Selle jaoks on meil teid vaja, truud fännid. Kui võtame endale eesmärgiks saada ühel päeval Euroopas alagruppi, siis peame üheskoos seda kõvasti tahtma. Olen kindel, et järgmisel hooajal uue treenerite staabiga, eesotsas Aleksandar Rogiciga ning FC Infoneti ja FC Levadia tugevdatud jalgpallurite koosseisuga, minimaalselt kolme kvaliteetse mängija-leegionäriga, võime seada hooajaks kõrgeid eesmärke. Olla Eesti meistrid ning hea loosi ja õnne korral saada Euroopa Liigas teise või kolmandasse ringi.

2019. aastal saavad ülesanded olema kõrgemad ja mängijate tase saab olema kõrgem 2018. aasta koosseisust. Seda muidugi siis, kui tuleme 2018. aastal meistriks. 2020. aastal, nagu räägitakse Odessas, “vaatame”. Kõike seda kirjutan ma seetõttu, et vajame teie toetust! Tulge staadionile ja toetage meeskonda. Nagu kirjutasin juba eelnevalt, jalgpall viimastel aastatel mind ei rõõmustanud ja mul ei olnud huvitav. Kui tekkis esimene ühinemise idee, mõistsin kohe, et see võib olla huvitav ja midagi uut, mis võib anda uut edu. Siinkohal usaldan ma oma kõhutunnet.

Nüüd, mis puudutab noortejalgpalli.

Teenitult heidetakse mulle ette, et pööran vähe tähelepanu noortejalgpalli arendamisele, ning et mind huvitavad ainult esindusmeeskonna tulemused. Nõus. Praegu on palju spekulatsioone, mis puudutavad seda ühinemist. Klubide ühinemisel jätkavad FC Levadia Jalgpallikool ja FCI Tallinna noorteakadeemia iseseisvat tööd oma nime all. Meie eesmärgiks ei ole lõhkuda töötavat struktuuri! See oleks lihtsalt tobe! Meie eesmärgiks on valmistada ette noori mängijaid, kes on võimelised täiendama ühendatud esindusmeeskonna ridu. Nende jaoks, kes ei sea endale eesmärgiks karjääri jalgpallis, annab meie ühinemine võimaluse pakkuda parimaid tingimusi ja võimalusi noorte mitmekülgseks füüsiliseks arenguks. Omalt poolt luban, et ühiste pingutuste tulemusena jätkub noortejalgpalli arengu protsess uuel tasemel.

Lõpetamaks positiivsel noodil, sooviks teile kõigile öelda, et iga päevaga usun isiklikult üha rohkem, et oleme õigel teel. Soovin, et te meid, FCI Levadia uut juhatust, usaldaksite ja toetaksite ühinemise esimesest päevast.

Lugupidamisega

Viktor Levada