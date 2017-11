Kanadas võib edaspidi kohalikel võidusõitudel ketaspidureid kasutada

Läbirääkimised UCI-ga sel teemal, kas lubada ketaspidureid kasutada ka 2018. aasta riigi meistrivõistlustel, jätkuvad, kirjutab Spordipartner.ee.

Kuigi naaberriigis USA-s on ketaspidurite kasutamine olnud lubatud aastaid, tehti Kanadas vastav otsus alles nüüd. Eelmisel hooajal esines olukordi, kus Kanadasse võistlema tulnud USA tiimid said osaleda UCI võidusõitudel, kuid ei pääsenud sellele järgnenud kohaliku jõuproovi starti.

UCI on andnud profitiimidele ketaspidurite kasutamisel vabad käed. Mõned väidavad, et kettad kujutavad endast ohtu, kuid katsed on näidanud, et kartusel pole alust.

UCI on siiski teada andnud, et praegu on tegemist katseperioodiga ja koostöös asjaosalistega töötatakse välja osapooltele sobilikku lahendust.