Fury onu: Tyson planeerib naasta aprillis

Fury pole võidelnud pärast Vladimir Klitško alistamist 2015. aasta novembris ning ei oma hetkel kehtivat poksilitsentsi.

"Ma usun küll," vastas Peter Fury küsimusele, kas Tysoni eesmärgiks on matš IBF-i ja WBA meistrivööd kandva Anthony Joshua vastu. "See on võitlus, mida tahab näha publik, see on võitlus, mida Tyson tõeliselt tahab. Ainus kartus on see, et Joshua ei saaks eelnevalt lüüa!"