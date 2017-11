Eesti U-21 jalgpallikoondis võõrustab homses EM-valikmängus Islandit

"Nende meeskond on arengujärgus ja kindlasti on islandlastel soov oma noortekoondis viia sellisele tasemele nagu on nende esindusmeeskond," vahendab jalgpall.ee Voolaiu sõnu. "Säravaid tähti otseselt nende U-21 meeskonnas pole, aga neil on hea võitlusvaim ning füüsiliselt tugevad ja distsiplineeritud mängijad. Kuigi nende mängijad pole laiali erinevates tippliigades, siis kindlasti oleks neil võimekus mängida senisest atraktiivsemat jalgpalli, aga nad on lähtunud rohkem konservatiivsest mängujoonisest."

Eesti koondis on alagrupis hetkel viimasel kohal, olles teeninud viie mänguga ühe punkti. Island, kes jäi mõned päevad tagasi 0:1 alla Hispaaniale, on Eestist ühe koha võrra eespool nelja mänguga teenitud nelja punktiga. Nii Eesti kui ka Island on löönud vastastele neli väravat, aga kaitses on olnud islandlased eestlastest edukamad (Eestile on löödud üheksa, Islandile neli väravat).

"Ma ei ütleks, et me homme oma mängustiili kardinaalselt muutma hakkaks," lisas Voolaid. "Mängisime Hispaania vastu väga kaitsvalt, kuid vastane oli sellise tasemega, et suutis meid kõvasti suruda ning liiga kaitsvalt mängimine tähendab omakorda seda, et meie rünnak kannatab. Ei raputakski tuhka ainult enda pähe, vaid tunnustaks ka vastaste häid sooritusi väravate puhul – ju siis on nendel momentidel nende mäng olnud parem või on meid sunnitud eksima. Oleme seni proovinud vastase poolel asju korda saata ning homne mäng ei ole selles osas erandiks."

Meeskonna üks liidritest, poolkaitsja Mihkel Ainsalu ütles enne kohtumist selgesõnaliselt, et eesmärgiks on kolm punkti. "Senine valikturniir on olnud pettumus. Ise seadsime palju kõrgemad eesmärgid ja punktid on olnud ju tegelikult käeulatuses. Seni on mängu lõppudes iseloomust ja nahaalsusest puudu jäänud ning vastased on jõuga punktid ära võtnud," ütles Ainsalu.

Kuigi Islandi puhul on alati teemaks nende A-koondise esitused, siis Ainsalu rõhutab, et homme mängitakse ju siiski U-21 meekonnaga. "Ega noortekoondise puhul on veidi keerulisem arvata, mida neist oodata. Kindlasti on nad tugevad duellides ja kui tuua paralleele A-koondisega, siis on nende mäng pigem sirgjooneline. Samas on nad ka palliga korralikud," lisas Ainsalu.

Homme lubab A. Le Coq Arenale õhtuks kuiva ilma ja veidi plusskraade. "Ilmastikuoludele ma mõelnud isegi ei ole, aga kui kalendrisse vaadata, siis tegelikult on homme üsna head tingimused," ütles poolkaitsja lõpetuseks.

U-21 koondise laagrist võttis osa 21 mängijat, homsesse mänguprotokolli mahub neist 18. Koondise koosseisu toimus ka üks muudatus, kui meeskonnaga ei liitunud Randin Rande.

Eesti U-21 koondis:

Väravavahid

Matvei Igonen (02.10.1996) – FCI Tallinn

Andreas Vaikla (19.02.1997) – IFK Mariehamn (FIN)

Kaitsjad

Alger Džumadil (29.07.1996) – JK Tallinna Kalev (laenul Vasalemma JK-st)

Silver Grauberg (26.11.1996) – Tartu JK Tammeka (laenul FC Florast)

Sören Kaldma (03.07.1996) – Paide Linnameeskond

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora

Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora

Martin Mägi (18.06.1996) – Paide Linnameeskond (laenul Nõmme Kalju FC-st)

Magnus Villota (11.02.1998) – Pärnu JK Vaprus

Poolkaitsjad ja ründajad

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FC Flora

Andre Järva (21.11.1996) – JK Tallinna Kalev

Henri Järvelaid (11.12.1998) – Tallinna FC Flora

Frank Liivak (07.07.1996) – FK Sarajevo (BIH)

Alex Meinhard (26.11.1998) – Tartu FC Santos

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora

German Šlein (28.03.1996) – Tallinna FC Flora

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Viljandi JK Tulevik (laenul Nõmme Kalju FC-st)

Herol Riiberg (14.04.1997) – Viljandi JK Tulevik (laenul FC Florast)

Magnar Vainumäe (19.04.1998) – Paide Linnameeskond

Peatreener: Karel Voolaid

Abitreener: Ats Sillaste

Väravavahtide treener: Andrus Lukjanov

Füsioterapeudid: Martin Kiho, Priit Ailt

Arst: Timo Rahnel

Mänedžer: Ljubov Lobõševa