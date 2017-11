Penaltitega kimpus Inglismaa koondis kavatseb härjal sarvist haarata

Inglismaa on penaltiseeria järel välja kukkunud kuuelt suurturniirilt - kolmelt MM-ilt ning kolmelt EM-ilt. 11 meetri karistuslöökide järel on ainus võit võetud 1996. aasta EM-il Hispaania vastu. Koondise peatreeneri Gareth Southgate'i sõnul võib publiku ees penaltite löömine rahvusmeeskonna mängijaid psühholoogiliselt aidata.

"See, kuidas penaltiseeriateks paremini valmistuda, on midagi sellist, mille üle me mõtleme," kinnitas Southgate enne homme toimuvat sõpruskohtumist Brasiilia vastu. "Olgu sobivaks kohaks siis treeningväljak või mängusituatsioon. Me pole veel päris kindlad, aga kahtlemata on [mängusituatsioon] üheks võimaluseks."

Sõprusmatšile järgnevat penaltiseeriat kaalus ka Sven-Göran Eriksson, kui Inglismaa kohtus 2006. aasta MM-i eel Old Traffordil Jamaicaga. Rootslane ei viinud mõtet siiski ellu ning MM-il kaotas penaltiseerias kolmel korral eksinud Inglismaa Portugalile.

Märtsis mängib Inglismaa koduväljakul Itaaliaga.