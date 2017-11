VIDEOD | Belfasti lahing ehk kuidas MM-finaalturniir Itaaliata mängiti

Profiratturil Rein Taaramäel jääb seljataha karjääri üks kehvemaid aastaid, mis tõi kaasa ka klubivahetuse. Taaramäe usub, et võimalik on taas paremaks minna ning jätkata profikarjääri veel kümmekond aastat.

Publiku ajasid aga need vahejuhtumid veelgi enam marru. Pealtvaatajaskond tungis kohtumise lõppes väljakule ja "sõprusmatšiks" tituleeritud kohtumine teenis hiljem hüüdnime "Belfasti lahing". Segadustes teenis hiljem kõvasti tunnustust just kapten Blanchflower, kes andis oma võistkonnakaaslastele korralduse rünnaku ohvriks sattunud Itaalia mängijad platsilt ära eskortida. Politsei sai samal ajal tegeleda pealtvaatajate ohjeldamisega.

Nii on itaallased sattunud 90 minuti kaugusele võimalusest MM-finaalturniiri kõrvalt jälgida. See oleks Saapamaa meestele peaaegu midagi täiesti uut, sest ajaloo jooksul on puudutud üksnes kahelt finaalturniirilt: 1930. aastal peetud esimesel turniiril ei osaletudki ja 1958. aastal turniirile ei kvalifitseeritud. Toonane finaalturniir peeti muide... Rootsis.

