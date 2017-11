Tallinnas toimunud rahvusvahelise ratastoolicurlingu turniiri võit jäi koju

Esmakordselt sellel alal Eestis toimunud võistlusel olid kohal Leedu, Läti, Sloveenia, Soome ja Eesti koondised. Alagrupiturniiril tuli Eestil tunnistada ainult Läti koondise ühepunktilist paremust. Seda magusam oli finaali ühepunktiline võit sama võistkonna üle tulemusega 5:4. Eesti võistkond osales koosseisus Viljar Villiste, Lauri Murashov, Andrei Koitmäe, Mait Mätas ja Signe Falkenberg.

Turniiri tasemest annab aimu see, et Soome koondis, kes tuli turniiril kolmandaks, mängib suuresti samas koosseisus ka 2018. aasta paraolümpiamängudel, lätlased omakorda on jäänud paaril korral esimesena MM-i ukse taha ehk natuke on jäänud puudu, et olla maailma kümne parima seas. Selles valguses on hea uudis ka Eesti jaoks, et alles paar kuud tagasi võttis Rahvusvaheline Curlingu Föderatsioon vastu otsuse, et alates 2019. aastast hakkab ratastoolicurlingus maailmameistrivõistlustele pääsema 10 võistkonna asemel 12, mis annab lisavõimaluse kahele uuele riigile. MM-id on ühtlasi need võistlused, mille põhjal on võimalik riikidel lunastada pääse olümpiamängudele.

“Olen näinud Eesti koondise arengut oma silmaga alates sellest hetkest, kui nad esimest korda jääle tulid," rääkis nii Eesti Invaspordi Liidu kui Eesti Curlingu Liidu president Rainer Vakra. "Paari aastaga on tehtud uskumatuna näiv areng. Antud rahvusvaheline turniirivõit oli koondisele juba teine Baltimaade meistritiitli kõrval. Enesekindlust lisab kindlasti teadmine, et seljatatud said soomlased, kes osalevad paraolümpial. Kui võistkonnal endal tahtmist jagub oleme võimelised kõigeks. Esmane eesmärk oleks kindlasti MM-ile pääs, sest sealt algab tee paraolümpiale. MM-ile on Eestil võimalus pilet lunastada läbi 2018. aasta sügisel toimuva kvalifikatsiooni."