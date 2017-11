Käsipallikoondise kapteni klubi tõusis Rumeenias liidriks

Profiratturil Rein Taaramäel jääb seljataha karjääri üks kehvemaid aastaid, mis tõi kaasa ka klubivahetuse. Taaramäe usub, et võimalik on taas paremaks minna ning jätkata profikarjääri veel kümmekond aastat.

Soome kõrgliigas viskasid viis eestlast kamba peale 17 väravat, ent võidud said kirja Valdar Noodla (4 väravat) ja Helsingi Dicken ning Janis Selge (0) ja Karjaa BK-46. Siuntio IF-i kaotusmängus jäi Ott Variku arvele 6, Sten Maasalule 4 ja Taavi Tibarile 3 tabamust. Ardo Puna on endiselt vigastatud.

"Jäin viimase etteastega rahule. Flensburg mängis aktiivset kaitset, nii jäi mulle joonel rohkem ruumi. Tagaliin toitis hästi ja nii tulid ka väravad," kirjeldas Pärt. "Edukas hooaja algus pole klubile üllatuseks – visioon oligi hästi startida ja 2. Bundesligasse tõusmise nimel võidelda. Pigem on üllatus, et vahetult hooaja eel lahkunud peatreeneri asemel uut ei leitudki ja abitreenerite duoga tulemused nii head on."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel