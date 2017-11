Tammemaa aitas oma koduklubi Meistrite liigas edasi

Profiratturil Rein Taaramäel jääb seljataha karjääri üks kehvemaid aastaid, mis tõi kaasa ka klubivahetuse. Taaramäe usub, et võimalik on taas paremaks minna ning jätkata profikarjääri veel kümmekond aastat.

Šveitsis sai Kristo Kollo ja treener Rainer Vassiljev i tööandja Schönenwerdi Volley 0:3 (16:25; 21:25; 28:30) kaotuse Genfilt. Liigatabelis on Schönenwerdi neljas. Šveitsi naiste kõrgliigas alistasid Anu Ennok ning Sm`Aesch Pfeffingen 3:1 (25:22; 25:17; 22:25; 25:16) koondisekaaslase Nette Peit i ning Edelline Könizi naiskonna. Tabelis on Pfeffingen teine, Köniz kaheksas. Šveitsi naiste meistriliiga B-divisjonis kohtusid Merlin Hurt ja tema koduklubi VBC Aadorf Raiffeisen Luzerniga ning said 3:0 (25:13; 25:22; 25:17) võidu. Klubi asub tabelis eelviimasel kohal.

Lubini Cuprum pidas möödunud nädalal ühe kohtumise ja sai 2:3 (25:12; 25:20; 23:25; 15:25; 10:15) kaotuse Resovia Asseco Rzeszówilt. Keith Pupart lõi 28 tõstest punktiks 13 (46%) ning kogus 13 punkti (+9). Robert Täht ravib hüppeliigesevigastust ja kaasa ei mänginud. Liigatabelis on Lubin kuuendal kohal. Poola naiste esiliigas aitas Julija Mõnnakmäe WTS SOLNA Wieliczka 3:1 (27:25; 16:25; 25:23; 25:21) võidule liidernaiskond Kaliszi üle. Tabelis on Wieliczka kuues.

Meistrite liigas teeb kaasa ka Itaalia tippklubi Trentino, kelle ridades mängib Eesti rahvuskoondise diagonaalründaja Renee Teppan . Trentino alustab neljandast ringist, avamäng peetakse 5. detsembril. Itaalia liiga seitsmenda vooru mängu peab Trentino kolmapäeval Perugia vastu. Itaalia naiste meistriliigas said Anna Kajalina ning Ravenna Olimpia alistasid 3:2 (25:23; 18:25; 21:25; 25:18; 15:11) Cuneo naiskonna. Kajalina panustas võitu seitse punkti. Liigatabelis on Ravenna oma grupi seitsmes.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel