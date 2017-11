Dopingukaristuse järel naasev pallur lükkas leedulase Knicksi rivistusest välja

28-aastane Kuzminskas debüteeris NBA-s eelmisel hooajal, kui viibis Knicksi eest väljakul keskmiselt 15 minutit, viskas 6,3 punkti ja haaras 1,9 lauapalli mängus. Sel hooajal on ta platsile sattunud vaid korra.

Knicksi peamänedžer Scott Perry saatis leedulase meeskonna juurest minema heade sõnade saatel. "Tema professionaalsust ja tööeetikat hindasid võistkonnakaaslased, treenerid ja abipersonal kõrgelt," lausus Perry. "See otsus oli meie jaoks äärmiselt raske. Soovime talle edasises karjääris vaid parimat."

Ääremängija ise sõnas sotsiaalmeedia vahendusel, et tema elu üks ilusamaid peatükke sai sellega läbi. "Liiga ruttu? Ma ei tea. Aga ma usun, et elus juhtub kõik põhjusega. Ma olen kuulnud, et kui jõuad siia, siis võid jõuda igale poole," kirjutas Kuzminskas Twitteris. "Ma usun, et sain sellega hakkama."

"Eelkõige kohtasin nii palju inimesi, kellest saavad mu eluaegsed sõbrad. Kohtasin palju proffe, kes aitasid minust teha parema mängija ja inimese ning mul oli üsna korralik debüüthooaeg."

Kuzminskase sõnul lahkub ta New Yorgist heade mälestustega ja Knicksile jääb tema südames alati oma eriline koht. "Tänan teid võimaluse ja kõige eest, mida olete minu heaks teinud, kuid nüüd on aeg edasi liikuda ja alustada uut peatükki."

Enne NBA-sse siirdumist mängis Kuzminskas kolm hooaega nii Kaunase Žalgirises kui ka Malaga Unicajas, kogudes Euroliigas enam kui sada kohtumist. Viimasel hooajal Unicajas viskas ta keskmiselt 12,0 punkti mängus.

2013. ja 2015. aasta tuli ta Leedu koondisega EM-finaalturniiril hõbedale.

Joakim Noah Autor: USA Today/Scanpix

New York pidi meeskonnas ruumi tegema, kuna naases Joakim Noah, kes sai kevadel keelatud ainete tarvitamise eest 20-mängulise võistluskeelu. Lisaks häiris prantslast vahepeal põlvevigastus.

Ametlikult peaks Noah saama meeskonnaga taasliituda esmaspäevaseks mänguks Cleveland Cavaliersiga, aga tema roll pole veel selge, kuna peatreener Jeff Hornacek on rahul ka praeguste keskmängijate Enes Kanteri ja Kyle O'Quinniga.

"Mis iganes minu roll on, ma lepin sellega," sõnas Noah reedel. "Me oleme kõik selles olukorras koos ja kes iganes on platsil võitlemas, me toetame neid."