Noor Eesti tantsupaar tegi MM-i kuuenda koha nimel kaks ja pool aastat tööd

12-aastane Amanda Rebeca Padar ja 14-aastane Robert Veide treenivad ja võistlevad rohkem kui mõned täiskasvanud paarid. Mõlemad on tantsuga tegenud juba väikesest peale.

"Ma olen lapsest saati tantsinud laulnud, mulle meeldib see," ütles Amanda Rebeca Padar ETV-le. "Ja siis ma hakkasin trennides käima, lõbus oli ja mulle meeldis."

"Algul mind üldse tants ei huvitanud, kuid ükspäev kutsus mind mu klassiõde tantsima ja siis hakkas mulle tants väga meeldima ja nüüd siin ma olengi," lisas Robert Veide.

Kui MK-etappide võite ja meistritiitleid on paaril käes juba küllaga, siis MM-il osaleti esmakordselt. Küll aga oli MM-il hästi esinemine paari eesmärk treeningute algusest peale. Kuues koht oli sellegipoolest üllatus.

"Kaks pool aastat on tehtud tööd selle nimel," ütles treener Martin Parmas. "See tähendab seda, et kohe treenerina ma mõtlesin välja selle, et me ei hakka üldse standardit tegema, me võtame ainult ühe distsipliini ja katsume jõuda teistest 50% kiiremini edasi, kui tavaliselt selles vanuses paarid ikka ei ole veel spetsialiseerunud. Ja tundub, et see on õigustanud ennast."

"Ja mis meil on veel hästi on see, et me oleme ühe aasta ees. Ehk kui praegu finaalipaaridest ainult üks paar jääb järgmiseks aastaks meiega, siis teised finalistid liiguvad ära juba noorte vanusegruppi."

Kahe ja poole aasta jooksul on võistlustantsupaar Padar ja Veide osalenud ligi sajal võistlusel. Sel nädalavahetusel tantsiti MK-etapil Poolas, kus samuti võit saavutati. Treeningute ja võistluste kõrvalt saavad Veide ja Padar korralikult hakkama ka kooliasjadega.

"Ma olen perfektsionist, ma tahan kõike hästi teha," ütles Amanda Rebeca. "Kõik see ajajaotus ja tegelikult kui on suur tahe, siis jõuab kõik ära teha väga hästi. Jõuab lennuki peal õppida ja iga vaba hetke sellele kulutada. Ja kui endale meeldib ka seda teha, siis on ju super."

Kodupubliku ees tantsivad Veide ja Padar novembri lõpus Tallinnas, kui võisteldakse Eesti karikale.