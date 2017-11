Naiste saalihokikoondise peatreener usub, et MM-i veerandfinaal on võimalik

Naiste saalihokikoondise ettevalmistuse oluliseks osaks on Läti meistrivõistluste kohtumised, kus sportlik tase kõrgem kui koduses liigas. Eesti koondis on Läti liigas seni pidanud kolm mängu. Kui kaks esimest vastast alistati, siis eile kaotati valitsevale Läti meistrile Rubenele 3:8. Naiskond jäi avakolmandikul 0:3 taha, kuid suutis seejärel kaotusseisust välja tulla. Viimasel 20 minutil viskasid Rubene mängijad aga viis vastuseta väravat.

"Kui Läti liigaga alustasime, siis olime kaitses väga head, aga nüüd oleme hakanud rohkem keskenduma ründemängule," sõnas koondise ründaja Diana Klavan. "On näha, et ründemäng on läinud paremaks ja nüüd oleks taas vaja rõhku panna kaitsele."

Bratislavas toimuval MM-finaalturniiril on Eesti alagrupikaaslasteks Slovakkia, Austraalia ja Singapur. Et pääseda turniiri järgmisse faasi, tuleb oma alagrupis jõuda kahe parema hulka. Kokku teeb kaasa 16 koondist.

"Usun, et oleme valmis välja jõudma 1/8 finaali, veerandfinaali," lausus koondise peatreener Pavel Semenov. "Kuid kõik hakkab sõltuma meie enda mängust - kui hästi me mängime. Iga päev tähendab uut mängu ja uut vastast. Kõik sõltub ainult meist endist."

Kristi Rickberg kuulus koondisse ka kaheksa aastat tagasi, kui maailmameistrivõistlustel saadi 15. koht. Rickbergi jaoks on finaalturniiriks ettevalmistumine vähemalt isiklikus plaanis kardinaalselt muutunud.

"Seekord on tõesti aega mööda läinud. Mulle tundub, et oleme teinud selleks MM-iks professionaalse ettevalmistuse. Ootused on kõvasti kõrgemad. Minu enda kogemus ütleb, et Slovakkia on meile tõenäoliselt väga kõva pähkel. Tõenäoliselt, loodan, mängitav. Singapur on veidi nõrgem, aga kindlasti ei saa öelda, et nõrk. Austraalia, ma eeldan, on see võistkond, kellega võiks tulla kõige tasavägisem kohtumine. Aga ma tõesti loodan, et meil õnnestub neid kõiki võita."

Eesti koondis alustab maailmameistrivõistlusi 1. detsembril mänguga Austraalia vastu. Läti liiga mängud jätkuvad aga juba tuleval nädalavahetusel.