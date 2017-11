Taaramäe: võib-olla on seda kurb öelda, aga minu elu ongi rattasport

Rein Taaramäe lõpetas üheksa kuud kestnud ja tulemuste valguses kahvatu hooaja startides paaril tsüklokrossi võistlusel Eestis. Aasta maanteeproffide maailmas rõõmustamiseks palju ainest ei andnud, aga Taaramäe soov on minna edasi, andes endale aru, et keha ei tulnud tänavu soovidele järele.

"Erilist sädet ja power'it ei olnud. Mingis mõttes on aimu, milleks see oli, aga ma ei mõtle sellele praegu tagasi ega mõtle üle ja ei muretse," ütles Taaramäe ETV-le. "Hooaja lõpetasin üsna korralikult. Viimastel ühapäevasõitudel ja velotuuril Hiinas olin täitsa tasemel. Üks haigus mul oli ja sellest taastumine ei toimu ühe-kahe kuuga. Läheb lihtsalt aega veel."

Taaramäel jäi seljataha 11. profiaasta, neist kaks viimast sõitis ta Katjuša tiimis. Kui võimalus nendega lepingut pikendada suvel kadus, liitus Taaramäe augustis järgmiseks kaheks aastaks Prantsusmaa prokontinentaaltiimiga Direct Energie. Katjuša meeskonnast lahkumine oli mõneti paratamatu.

"Kuna sel aastal olin kesine, siis nad maikuus vihjasid, et lepingut on raske pikendada, kui selline edasi oled. Juunis ma parem ei olnud ja siis nad ütlesid, et võid hakata uut klubi otsima. Meiega sa kahjuks jätkata ei saa. Oli ka teisi World Tour'i klubide variante, aga valisin Prantsusmaa klubi. Tunnen, et see oleks minu jaoks kui tagasi koju minek. Sealt ma alustasin ning tunnen selle maa ja klubi kultuuri."

Taaramäe sõnul saavad head prokontinentaalsarja klubid pidevalt kutseid ka suurtele võidusõitudele. Uus meeskond on ühtlase tasemega ja töötasu ei pea ilmtingimata vähenema liitumisel tase madalamale kuuluva profiklubiga. Eelkõige soovib Taaramäe aga end taas üles töötada.

"See on võib-olla pelgalt arvamus, et World Tour'i klubis on töötasu parem. Pigem võib isegi vastupidi olla. World Tour'i klubisse võetakse mind eelkõige tööd tegema. See tähendab vähem vaimseid pingeid ja võib-olla ka palka. Ega ei sõida staatus. Sõidab mees," toonitab Taaramäe.

"See, kas kuskil on tagasiminek, seda näitavad füüsilised võimed ja tulemused. See aasta läksin tagasi, aga kui järgmine aasta jälle võitudeni jõuan, siis võin öelda, et läksin edasi. Kui mul hea päev on, saan ise panna. Muidugi rääkisime Tour de France'ist, Pariis-Nice'ist ja Dauphinest. Selles võistkonnas on nii, et kui mul on kõik hästi, siis kõik suuremad sõidud ma sõita saan. Meeskonna tase ei ole Skys või Katjušas. On natuke madalam, aga mõned staarid siiski on. Ka sel aastal võitsid Tour de France'il etapi."

Kümnekonna päeva pärast sõidab 30-aastane Taaramäe juba esimesse hooaja-eelsesse treeninglaagrisse. Profiratturina jätkaks ta meelsasti veel kümmekond aastat.

"Ma ei ütleks, et enam otsiks midagi. Mul on selline tunne, et olen oma koha leidnud. Mõtlen hirmuga, et sellest on ükspäev raske välja tulla. Ma olen selles nii ülepeakaela sees, et ei suuda päevagi spordita elada. Loodan siiralt, et minu karjäär kestab veel kümme aastat. Vaimselt ma väsinud ei ole. Mul ei ole ühtegi muud hobi. Võib-olla on seda kurb öelda, aga minu elu ongi rattasport."