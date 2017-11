Ainsa Eesti klubina sai Balti liigas võidu Põlva Serviti

A-alagruppi juhib täisedu 8 punktiga tiitlikaitsja Riihimäe Cocks. Dobele ZRHK Tenaxil, Dragunasel ja Šviesal on 4 silma. Läti klubil on seejuures üks mäng varuks, nagu ka Viljandi HC-l, kes jätkab kahe punkti peal. Balt liiga jätkub nelja nädala pärast kui 9. ja 10. detsembril peetakse kümme kohtumist – neist kuus Kehras ja Põlvas.

Eesti meister Serviti kirjutas B-alagrupi tabelisse kolmanda järjestikuse võidu ning on nii Balti kui koduliigas sel hooajal endiselt võitmatu. Serviti tõusis tänu Zaporožje ZTR-st paremale väravate vahele ka alagrupiliidriks, HC Tallinn on samas kuuikus kahe punktiga neljandal astmel.

