Saaremaa oli hädas Järvamaaga, Pärnu jätkas kindlalt

Rakvere VK sai nädalavahetusega kirja kaks 3:2 võitu, pühapäeval oldi selle skooriga parem Šiauliai Elga Masterist. Geimid Rakvere poolt vaadatuna vastavalt 25:20; 25:23; 26:28; 15:25; 15:9. Rakvere oli parem enamikes statistilistes näitajates: blokiga koguti 19 punkti, vastased vaid 7, vastuvõtuprotsent oli koguni 86,5 vs 84,9 ja rünnakuprotsent 48,9 vs 45,5. Eesti klubi parimana kogus Andris Õunpuu 21 punkti (+13), Nicolas Timothy Dubinsky panustas võitu 20 punkti (+1). Rakvere on 9 kohtumisega kogunud 19 punkti ning asub tabelis viiendal real.

Lõppeva nädala keskel oli seni ainsana kaotuseta püsinud Saaremaa VK saanud esimese kaotuse liigas, kui jäi alla Selver Tallinnale. See tegi Järvamaaga kohtumise eel ettevaatlikuks ka peatreener Urmas Tali, kes ütles, et püüab järvakate võimalikeks üllatusteks valmis olla. Saaremaa oligi pühapäeval kodusaalisJärvamaa vastu püstihädas, ent sai siiski 3:2 (25:21, 25:15, 23:25, 23:25, 15:12) võidu kätte.

Pärnu alistas pühapäeval tulemusega 3:1 (25:21; 20:25; 25:18; 25:19) Daugavpilsi ülikooli. Avo Keele hoolealused näitasid korralikke protsente nii vastuvõtul kui rünnakul – 76,4 ja 55,9. Vastaste samad näitajad olid 63,5 ja 42,7. Suur vahe oli blokis, kust Pärnu teenis 12, Daugavpils vaid 3 punkti. Taavet Leppik panustas võitu 16 (+5), Edvinas Vaškelis 15 (+12) punkti. Nii läheb Pärnu uuele nädalale vastu liidrina, punkte on 10 mänguga kogutud 27. Tõsi, neil on lähimast jälitajast Saaremaast üks kohtumine rohkem peetud, vahendab Volley.ee .

Balti riike ühendava Credit24 Meistriliiga nädalavahetuse järel on Pärnu Võrkpalliklubil liidrina kolmepunktiline edu Saaremaa Võrkpalliklubi ees. Pärnu kogus kahe mänguga kuus punkti, Saarema pidas ühe mängu ning sai sealt rasked kaks punkti. Pärnul on ka lähimast jälitajast mäng rohkem peetud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel