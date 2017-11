Zirk uuest treeningpaigast: mulle seal täiega meeldib

"Mulle seal täiega meeldib," lausub kaks kuud uues kohas viibinud Zirk. "Tingimused on suurepärased! Treenerid, muu abipersonal ja asjapulgad on väga sõbralikud. Hoolivad. Mulle väga meeldib seal."

"Kui vaadata eelmist hooaega, siis mul oli ka kool. Seal mul kooli ei ole, ainult treenin. Spordikompleks, kus me elame - ujula, söökla, magamistuba on saja meetri raadiuses. Tingimused on nii head, et nagu peatreener on ka seal öelnud: ta ei ole mujal maailmas nii häid tingimusi veel kohanud."

Zirk tunnistab, et Türgiga on tegelikult klubil vähe pistmist. "Meie klubis ükski asjaosaline otseselt türklane ei ole. Ainult treeningpaik on Türgis. See on ainuke seos."

Sportliku poole pealt mõtleb Zirk lühiraja EM-ist, aga ta ei tea, kuidas minna võiks. "Igast asju võib juhtuda. Võib ka vabalt täielik häving juhtuda. Minu jaoks on kõik olnud uus. Aga võib ka kõik jumala hästi minna. Mis iganes võib juhtuda. Eelmise hooaja tulemuste põhjal ootan häid tulemusi."