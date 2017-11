Mošnikov: ei olnud hea sööt, aga Sappinen sai hakkama

Mis rolli Mošnikov endal koondises näeb? "Raske öelda. See on küsimus rohkem treeneritele. Olen valmis mängima seal, kus treener mind näeb. Olen kogu aeg valmis. Mida nad ütlevad, seda teen."

Teise värava eel tehti viga Artur Pikale ja kohtunik määras penalti. "Poisid ka ütlesid, et mine löö. Olin valmis lööma. Enne mängu treenerid ei öelnud, et lööb penaltit," lausus koondises teise väravani jõudnud 29-aastane pallur.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel