Vettelile hooaja viies etapivõit, Hamilton pjedestaalilt maas

MM-tiitli juba kindlustanud, aga kvalifikatsioonis seina sõitnud Lewis Hamilton (Mercedes) pidi alustama boksiteelt ja kuigi teiste peatuste tõttu kerkis vahepeal ka liidriks, lõpetas ta neljanda kohaga.

Kaheksa parema sekka mahtusid veel hollandlane Max Verstappen (Red Bull), austraallane Daniel Ricciardo (Red Bull), brasiillane Felipe Massa (Williams) ja hispaanlane Fernando Alonso (McLaren).

INITIAL CLASSIFICATION (LAP 71/71)



