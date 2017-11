Sappinen: Malta keskkaitsjate segadus õnnestus ära kasutada

"Mäng hakkab esimesest minutist ja kohe algusest tuleb valmis olla. Malta keskkaitsjatel oli vist omavaheline segadus ja õnnestus ära kasutada," kommenteeris Sappinen pärast matši ERR-ile.

Tervikuna kulges Eesti 3:0 võidumäng tema hinnangul tõusude ja mõõnadega. "Mingitel hetkedel mängisime okeilt ja mingitel hetkedel tuli liiga palju lohakusvigu. Lõppkokkuvõttes oli meil ees kolm väravat ja Malta liiga ohtlikuks ei saanud."

Pärast edukat hooaega Floraga ei ole Sappineni aasta veel kaugeltki läbi, sest koondises seisab ees veel kolm maavõistlust. "Tuleb ka järgmistes mängudes väravaid lüüa," ütles Sappinen. "Keha juba mingeid väsimusemärke näitab, aga ainult kolm mängu on jäänud ja tuleb võtta viimased jõuvarud kokku ja anda seal endast maksimum."

21-aastase ründaja sõnul on Eesti jalgpallikoondisel kindlasti arenguruumi. "Kui võtta maailma tippmeeskondadega, siis on meil arenemisruumi veel kõvasti. Ma arvan, et see tuleb eelkõige läbi selle, kuidas mehed teevad oma koduklubides tööd. Pürgida järjest kõrgemale tasemele ja saada kogu aeg mängida. Kui see õnnestub, siis jõuame rohkem järele ka maailma tippudele."