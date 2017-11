Martin Reim: vahepeal taheti liiga palju, peab olema targem

Pärast 0:3 kaotust Soomele täna sama tulemusega Maltat võitnud Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim ei jäänud ka sel korral hoolealuste sajaprotsendiliselt rahule, aga tõdes, et võita on alati meeldiv.

"Sellise mängu kohta liiga palju ärevaid momente, mida me ise tegelikult ehitasime. Nüüd on vaja nendest lahti saada," lausus Reim pärast mängu intervjuus ETV-le. "Ma ei saa ette heita tahtmist. Vahepeal liiga palju taheti ja mindi liiga rasketesse olukordadesse. Peab olema vähe targem seal väljakul."

Eesti alustas mängu hästi, minnes juba veerand tunniga 2:0 ette. Kolmas värav löödi mängu viimasel minutil. Reim ei nõustunud, et esimene ja teine poolaeg olid väga erinevad. "Ega kaks-nulli pealt ei ole vaja enam kuskile kiirustada. Kui vastane annab taga ruumi ja ise peale ei tule, siis ei ole meil ka eduseisus enam kiiret. Lihtsalt hoida palli, natuke jooksutada ja leida äärtel suuremad ruumid."

"Ma arvan, et võib-olla nii erinevad poolajad ei olnudki. Söödupraaki on minu jaoks veel liiga palju. Täna saime sellega hakkama, ka kaitse lappis ja Marko [väravavaht Meerits] tegi esimesel poolajal paar head tõrjet. Aga me peame olema üleminekutes paremad."

Reimi sõnul arvestab ta praeguse koondiseringiga ka järgmisel aastal. "Nagu peale eelmist halba mängu ütlesin - ühe mängu pealt ei saa kedagi maha kanda. Ega täna ei saa ühe mängu pealt kedagi kindlaks põhimeheks panna, aga ma olen rahul, et ka ühe mängu pealt õpiti palju ja palju asju tehti paremini."

"Aga pikk tee on minna ja kindlasti needsamad mängijad on selles ringis sees, mis meil sõprusmängud enne järgmist sügist on. See on hea, et nad neid mänge said ja nägid ka ise väljakul, mis enda mäng väljakul olemisele teeb. Kui mängid hästi või teed õigeid asju, siis domineerid mängu. Aga kui teed valesti, siis on nii nagu oli esimene mäng."