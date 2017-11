VIDEOD | MotoGP sarja viimasel etapil selgus maailmameister

Enne viimast etappi oli Marquezi ainsaks konkurendiks jäänud itaallane Andrea Dovizioso, kes vajas aga kindlasti võitu ja seejuures ei tohtinud Marquez lõpetada kõrgemal kui 12. kohal.

Itaallane ei olnud aga terve sõidu esikohal ja kuigi kerkis korraks kolmandaks, sõitis ta raja kaheksandas kurvis välja ja sellega kustusid ka tema lootused. Üldarvestuses tuli tema järel kolmandaks hispaanlane Maverick Vinales (Yamaha)

GAME OVER! @AndreaDovizioso is down! ????



The Championship is all but over! #FinalShowdown! pic.twitter.com/eBUBHQEUkU