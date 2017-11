Tänane "Spordipühapäev" võtab luubi alla spordifilmide žanri

Kuidas on filmikunsti areng muutnud spordifilme, milline on üldse hea spordifilm ja miks võib öelda, et elame spordifilmide kuldajastul, räägib ERR-i spordiportaali toimetaja Anders Nõmm. Lisaks teeme ülevaate kodumaiste spordifilmide ajaloost.

Spordifilmide maailm on sama kirev nagu sport isegi. On läägeid ja klišeedest kubisevaid ainult meelelahutuslikul eesmärgil tehtud filme, karme tõsielu sündmustel põhinevaid draamasid ning raputavaid dokumentaalfilme.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel