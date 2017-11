Põlva Serviti ja HC Tallinn said Balti liigas võidu

Käsipalli Balti liigas olid laupäeval võistlustules kõik neli osalevat Eesti klubi. B-alagruppi kuuluvad Põlva Serviti ja HC Tallinn said kodus võidu, A-alagrupis pallivad HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC aga võõrsil kaotuse.

Pealinlased said jagu Riia Celtnieksist 27:21 (15:10) ja Serviti alistas Kaunase Granitas-Karysi 42:29 (17:13). B-alagrupis on Servitil nüüd kaks võitu ning Tallinnal võit ja kaotus. Pühapäevase võidu korral on põlvalastel võimalus tõusta liidrikski.

HC Tallinn sai ajaloolise esimese võidu Balti liigas kindla etteastega Läti meistermeeskonna Celtnieksi vastu. Jüri Lepa hoolealused läksid Kehra spordihoones kiirelt ette 6:2 ja 10:4 ning kuigi lasid lätlased uuesti lähemale, oldi poolajaks viieväravalises eduseisus. Teisel pooltunnil kujunes mäng võrdsemaks, ent lähemale kui neli väravat ei lubatud Celtnieksi kordagi.

"Rõhusime heale algusele, kus võimalik kiirust – mis meil hetkel on päris hea – maksma panna," kommenteeris Lepp. "Ja õnnestus väga hästi peamiselt kiirrünnakutega vahe sisse saada ning siis juba edu hoida. Positiivne oli, et Robin Obergi ja Sander Sven Annula puudumisel suutsid teised viskekoormuse enda peale võtta ja tulemust teha."

Marko Slastinovski viskas võitjate parimana seitse väravat, Enrico Anton ja Rauno Aus said kirja viis, Markus Viitkar neli, Rainer Kelk kolm, Risto Kiil, Raigo Pennula ja vigastusest paranenud Veiko Luik ühe tabamuse. Kohtumise täpseima mehe au kuulus siiski Arturs Lazdinšile, kelle nime taha kirjutati üheksa väravat.

Põlva Serviti võõrustas Mesikäpa hallis sarnaselt neile endile Leedu meistrivõistlustel täiseduga liikuvat Granitas-Karysi. Mullune koduliiga pronks ja 30 aastat tagasi EHF-i karikavõitjate karika võitnud meeskond on seni Balti liigas nulli peal, sest kaotas esimestes mängudes Minski SKA-le ja Zaporožje ZTR-ile.

Avapoolajal käis kaks kolmandikku ajast võrdne lahing, kuid seisult 10:8 rebis kodumeeskond eest ja võitis poolaja 17:13. Teisel pooltunnil Eesti meister enam vastasele suuri võimalusi ei jätnud ning suureskoorilise kohtumise lõpuvile kõlades olid Serviti võidunumbrid 42:29.

Henri Sillaste tõi võitjate kasuks seitse, Kristjan Muuga kuus, Roman Aizatullov ja Hendrik Varul viis, Sander Sarapuu ja Henri Hiiend neli, Anatoli Tšezlov kolm, Martin Grištšuk, Raiko Rudissaar ja Sergei Ljubtšenko 2 ning Indrek Neeme ja Carl-Eric Uibo ühe värava. Leedulaste poolel viskasid kolm pallurit viis väravat.

Eestit A-alagrupis esindavad klubid mängisid võõrsil ja pidid maitsma kaotusekibedust. Viljandi HC jäi suurelt 18:36 (9:18) alla Läti meistrivõistlustel ainult võite tunnistavale Dobele ZRHK Tenaxile. "Lätlased olid kohtumiseks palju paremini valmis, meil oli miskipärast häälestatusega probleeme," tunnistas mulkide peatreener Marko Koks.

Viljandi jäi kiirelt tagaajaja ossa, ent veerandtunnise mängu järel vähendas kaotusseisu 5:7-le. "Siis saime kohe kaheminutilise karistuse ja mäng libises käest. Realiseerimisega olime hädas ja kui rünnak ei toiminud, jäime kaitsessegi hiljaks ning vastased lahendasid hästi poolkiireid olukordi," selgitas Koks.

Viljandil ei saanud kaasa teha vigastatud Robert Lõpp ning avapoolajal langes põlvetraumaga rivist ka ukrainlasest mängujuht Vladimir Maslak. "Tagaliin jäi niimoodi nõrgaks ja Tenaxil oli meie käikude vastu rohi olemas, ilmselgelt olid neil kodutöö hästi tehtud. Viimased 20 minutit andsime noortele väärtuslikku mänguaega ja rahvusvahelist kogemust," sõnas Koks.

Eesti klubi resultatiivseim oli valgevenelane Sergei Rodjukov viie tabamusega. Kristjan Koovit ja Martin Allikalt viskasid kolm, Simon Drõgin ja Mikk Varik kaks ning Madis Parik, Kristo Järve ja Andrei Hapal ühe värava. Tenaxi ja kogu mängu parim oli Austris Tuminskis, kes tabas 12 korda.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper jäi Leedu-turnee esimeses mängus 27:33 (14:15) alla Klaipeda Dragunasele. Leedu meister pääses kiirelt mitmeväravalisse eduseisu, kuid avapoolaja keskpaiga järel tulid kehralased mängu tagasi. Juhtima küll ei pääsenud, ent kaotasid poolaja minimaalse vahega.

Teine pooltund kuulus aga täielikult leedukatele. Dragunas alustas 5:0 spurdiga ja tüüris kohtumise seejärel kindlalt võidusadamasse. Kehra ja kogu mängu parimana viskas Abdel Djalil Machou 11 väravat. Kaspar Lees toetas viie, Martin Nerut nelja, Nikita Jermaševitš kolme ning Antti Rogenbaum, Marten Mitt, Dmõtro Jankovski ja Anton Borovski ühe tabamusega. Vastaste ridades said Laurynas Palevičius ja Gabrielijus Virbauskas kirja kaheksa väravat.

Kehra jätkab A-alagrupis kolme vooru järel punktita, Viljandil on kaks silma. Kuue punktiga juhib Riihimäe Cocks, Tenaxil ja Dragunasel on neli punkti. Pühapäeval kohtub Kehra Vilniuses kohaliku VHC Šviesaga, kes täna kaotas Cocksile 28:34.

Eesti klubide pühapäevased mängud Balti liigas:

12.11 kl 15 Vilniuse VHC Šviesa – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Vilniuses)

12.11 kl 16 HC Tallinn – Kaunase Granitas-Karys (Kehras)

12.11 kl 17 Põlva Serviti – Riia Celtnieks (Põlvas)