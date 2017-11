Rits naiste korvpallikoondisest: esimene samm näitas, et oleme õigel teel

"See esimene veerand, et me kohe ära ei kukkunud, ja kolmas veerand. Ja loomulikult mängu lõpp, et sai väljakule lasta kõik nooremad ja nad said tublisti hakkama," loetles peatreener Janne Rits ETV spordisaate stuudios, millega ta eelkõige rahule jäi.

Kui meeste koondis läheb valikturniiri mängima, spekuleeritakse, kuidas saada edasi, aga naiskonna puhul sellest praktiliselt ei räägita. Kas see kuvand kuidagi segab ka? "Oleme sellega harjunud ja leppisime kokku, et jätame selle kõrvale. Teeme oma asja ja eks tulemused näitavad," sõnas Rits. "Mis me siin ikka taga nutame. Arvan, et täna see esimene samm näitas, et oleme õigel teel. Tänan publikut, kes tulid saali ja uskusid meisse, siit on hea edasi minna."

Mis tasemel peaksid meil mängima seitse-kaheksa mängijat, et saaksime tsükli alguses rääkida edasipääsuvõimalustest? "Kindlasti oleks hea, et välismaal mängiksid kõik 12, see oleks ideaalne. Praeguse seisuga on kuus, pluss Ameerikas kolm," lausus Rits. "Kui praegu oleks ka Kadri-Ann Lass olnud juures, oleks see pilt võib-olla natuke olnud teine, kuid meil läheb veel aega. Sellisel tasemel, nagu Merike [Anderson] Euroliigas ning Mailis [Pokk] ja Maaja [Bratka] mängivad, on veel natuke aega vaja."

Aga suund peaks olema selline, et Eestist ära? "Ma ei ütleks seda. Minu suund oleks see, et tööd on vaja teha," rääkis Rits. "Need paar kuud siin Eestis õige tiimiga on näidanud, et ka kodus saab treenida ja heaks."

Kas nooremate naiste seast on järelkasv tulemas? "Jaa, kindlasti. Marko Parkonen, Audentese peatreener, teeb teist hooaega väga head tööd," kiitis Rits. "Noorem generatsioon on juba sellise mõttelaadiga, et tööd tehes ja vaeva nähes on võimalik kõrgemale jõuda, sihid on neil kõrgemad kui lihtsalt mängida koduses liigas."