19-aastane Sabalenka tõi Valgevenele Fed Cupi finaalis viigipunkti

Matšivõiduks on vaja võita kolm kohtumist, pühapäeval lähevad ülesandmiste põhjal esmalt vastamisi Sabalenka ja Vandeweghe ning seejärel Sasnovitš ja Stephens. Paarismänguks on üles antud Vera Lapko – Lidziya Marozava ning Alison Riske – Shelby Rogers.

