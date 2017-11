Brasiilia kvalifikatsiooni kiireim oli Bottas, Hamilton sõitis seina

Vabatreeningutel head hoogu näidanud Hamiltonil läks kvalifikatsiooni avaringil üks kurv pikaks ja ta sõitis seina. Kuna õnnetus juhtus enne, kui Hamilton ringiaja kirja sai, tuleb tal startida võistlejaterivi lõpus.

"Muidugi on kahju. Aga mõtlen sellele nii, et väljakutsed muudavadki elu huvitavamaks ja nende ületamine annab elule mõtte," ütles Hamilton. "Pean sellest negatiivsest energiast ruttu vabanema ja edasi liikuma. See oli minu kohta väga ebatavaline juhtum, aga see näitab, et me oleme kõik inimesed ja selliseid asju juhtub."

Pühapäevase sõidu esireast stardivad Bottas ja Sebastian Vettel (Ferrari). Bottas sõitis kiireima aja välja viimasel ringil, edestades Vettelit 0,038 sekundiga.

Esikümnesse jõudsid veel Kimi Räikkönen (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricciardo (Red Bull), Sergio Perez (Force India), Fernando Alonso (McLaren), Nico Hülkenberg (Renault), Carlos Sainz (Renault) ja Felipe Massa (Williams).