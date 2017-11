Kangert taastumisest: arstide arvates on mul väga hästi läinud

"Olen kahjuks üsna Tartu-kauge inimene, satun üldse Tartusse harva, pole siiani veel oma jalga kahjuks üle selle ukseläve tõstnud, aga mulle tundub, et siin uudistamist on kõvasti. Siin on avastamist kõigile," ütles Kangert ERR-ile. "Eeldasin, et mul on novembris aega kõvasti, aga lõppkokkuvõttes on hästi kiired ajad olnud. Ma ei ole väga puhanud, olen stabiilselt trenni teinud, juba kaks korda päevas viimased paar nädalat. Nüüd võtsin üheks päevaks treeningpausi."

Kangert kukkus karmilt 21. mail sõidetud Giro 15. etapi lõppfaasis ning oli seetõttu sunnitud velotuuri katkestama. Kangert sõitis ringteelt väljudes vastu liiklusmärki ja murdis kukkudes küünarliigese. Õnnetuse hetkel oli finišini jäänud veel 9,9 kilomeetrit. Paar päeva hiljem tehti Kangertile Brescias operatsioon, teda lõikas tunnustatud kirurg Flavio Terragnoli.

Siiani kodumaal treeninud Kangert siirdub uuel nädalal Hispaaniasse treeninglaagrisse. "Esmaspäeval lähen lõpuks – lõpuks! – oma treeningbaasi Hispaaniasse, Gironasse. Pole seal sel aastal peaaegu viibinudki, ootan väga huviga, mis keha teeb, kui keskendun ainult rattasõidule, kuidas mul käsi, õlg, selg ehk kõik punktid, mida pole pikalt testida saanud, vastu peavad. Mis juhtub siis, kui pean nädalas sõitma mitte kümme, vaid 20 ja rohkem tundi rattaga," arutles Kangert.

Septembri lõpus osales Kangert juba Tartu maratonil, kuidas käsi viimastel kuudel taastunud on? "Olen käinud natuke arstide juures, et saada hinnangut praegusele arengule. Kiidavad väga heaks, arvestades vigastust on mul nende arvates väga hästi läinud, aga ma arvan, et saab veel paremini," lausus Kangert. "Näiteks ülejärgmisel nädalal loodan Itaaliasse minna doktor Terragnoli juurde, kes mind ka peale õnnetust kokku lappis, ehk õnnestub mingit metalli siit juba välja võtta, et käsi natuke sirgemaks ja tugevamaks saaks."

Astana koosseis on päris palju muutunud, milline võiks 2018. aastal olla Tanel Kangerti roll? "Arvan, et roll saab olema sama, nagu oleks olnud sel aastal," mõtiskles Kangert. "Vastutust on kindlasti rohkem kui 2015-2016, lootused on suuremad. Arvatakse, et tulen tagasi värskemana, näljasemana ja nii peakski olema. Ei ole sellist suurt liidrit, keda kindla peale iga kord abistama peab. Arvan, et vabadust on tiimis kindlasti palju ja olen täiesti veendunud, et teeme parema hooaja kui oli 2017."