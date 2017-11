Koosseisu muutev Reim avalikustas kaks kindlat Malta vastu alustajat

"Meil oli väga halb mäng kaks päeva tagasi, tahame homme paremad olla, teha asju paremini ja õigesti. Ma ei tea täpselt, kuidas Malta mängib, sest neil on uus treener, võib-olla on ta midagi muutnud," sõnas Reim pressikonverentsil. "Soomega mängu rahulikult järele vaadates jääb arvamus, et mäng oli s*tt ja kohe väga, sest mängisime järjekordselt mängu, kus kaitseliin mängis oma mängu ja poolkaitse ja ründajad oma mängu. Oleme aasta suutnud nagu ühtne tiim olla väljakul ja nüüd novembrikuus ei olnud me iseendad seal väljakul."

"Kui suudame oma peas mõtted õigele rajale kohe tagasi pöörata, on homme oodata tunduvalt paremat esitust," lubas Reim.

Kui palju plaanib Reim Soome mänguga võrreldes algkoosseisu muuta? "Protsentuaalselt päris palju. Need samad mehed mu kõrval on homme lahingus ja kindlasti väärivad seda võimalust," avaldas Reim, kelle kõrval olid laua taga Madis Vihmann ja Karl Mööl. "Tulemus on tähtis, aga pean kindlasti nendes mängudes andma uutele mängijatele võimaluse, sest see on ainuke võimalus, et uusi mängijaid peale kasvaks ja koondises konkurentsi pakuks. Tänu sellele võib tulla tagasilööke ja ma olen nõus need vastu võtma, aga ükskõik, kes on väljakul, tahan ikka võita. Plaan saab teostatud selliselt, et neid mänge võita. Tahame, et meil oleks erinevat tüüpi mängijaid erinevatel positsioonil, et kui üks asi ei toimi, saaksime vahetustega mängu muuta."