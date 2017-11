UCI palkas mehaanilise dopingu vastu võitlema olümpiamedalisti

"Tahan olla kindel, et keegi ei tegele mootorite petuskeemiga. See on UCI töö, seda kontrollida. Aasta lõpus või järgmise alguses avaldame plaani, mida täpselt selle jaoks teeme," lubas Lappartient.

Rahvusvahelise Jalgratta Liidu (UCI) uus president David Lappartient on võtnud mehaanilise dopingu vastu võitlemise üheks oma prioriteediks. Et asjad senisest paremini sujuksid, asub rahvusvahelises katusorganisatsioonis tööle endine profirattur Jean-Christophe Peraud, kelle ametinimetuseks sai varustuse mänedžer.

