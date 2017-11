Oklahoma City sai Paul George'i 42 punkti toel kaotusekrambist üle

Suurepäraselt on hooaega alustanud Boston Celtics (11-2), keda pole rivist välja löönud isegi suvel hangitud staari Gordon Haywardi väga raske vigastus kohe avamängus. Reedel teeniti ilma põhitagamängija Kyrie Irvinguta 90:87 võit Charlotte Hornetsi (5-7) üle. Celtics on nüüd võitnud 11 kohtumist järjest.

