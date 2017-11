Türgi peatreener: meil on mingil määral uus, aga kogenud naiskond

Vastaste peatreeneri Ekrem Memnumi sõnul Türgi nii koondise kui klubi tasandil väga edukas, sest alasse on investeeritud palju raha ja tehtud palju tööd. Selliste koondistega saab Eesti harva mängida.

"See on meile väga tähtis valiksari ja suhtume sellesse väga tõsiselt," lausus Ekrem Memnum homse EM-valikmängu eel ERR-ile. "Meil on mingil määral uus, kuid kogenud naiskond."

"Oleme naiskonna tuleviku osas väga optimistlikud ja siin teeme sellega algust. Ma arvan, et tegime hea ettevalmistuse. Oleme juba vaadanud, skautinud Eesti mängu. Arvan, et tuleb väga huvitav mäng."

Ka Türgi koondise keskmängija Quanitra Hollingsworth kinnitas, et mitmed veteranmängijad on koondisest lahkunud ja lõpetanud. "Samas on meil ikkagi palju kogenud mängijaid, nii et saame hakkama," on ta kindel.