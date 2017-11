Tulemas on staadionijooksude sari

Kohalike seeriajooksude osadele etappidele on kavas teha eraldi noortejooksud vanuseklassidele U14 ja U16, kokku neli etappi. Need toimuksid 9. mail Viljandis 1500 m, 3. juunil Tartus 1000 m, 8. augustil Kohilas 800 m ja 18. augustil Pärnus 600 m. Autasustatakse hooaja lõpus vanuseklassi kolme paremat ja kõikidel etappidel osalenud noorte vahel pannakse välja loosiauhinnad.

Mati Lilliallik nõustus asja vedama, kui treenerid ja klubid võtavad vastutuse ning toovad oma sportlased võistlema. "Tegime mõned ettepanekud eri seeriajooksude (Kohila, Viljandi, Kuressaare) kalendri kooskõlastamiseks, et see oleks loogiline ja ei kattuks väga," lisas Tarm.

