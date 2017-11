Hispaania vutitäht Xavi tõmbab karjäärile joone alla

Barcelona särgis kaheksa korda Hispaania meistriks ja neli korda Meistrite liiga võitjaks kroonitud keskpoolkaitsja on hetkel Katari klubi Al-Saddi kapten.

"Õnneks pole vigastused mind tabanud, aga mu karjääri lõpp on lähedal. See on languses," lausus 37-aastane mängumees väljaandele Sport.

Xavi sõnul väsib ta mängust rohkem ja üha raskem on taastuda. "See on kindlasti minu viimane aasta jalgpallurina," lisas ta. "Mul on plaan järgmisel aastal litsents hankida ja treeneriks hakata."

Hispaania koondist esindas Xavi 133 korda ning tuli korra maailmameistriks (2010) ja kaks korda Euroopa meistriks (2008 ja 2012).