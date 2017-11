Norra suusahüppaja vigastas juba neljandat korda rängalt põlve

28-aastane Gangnes kukkus neljapäevaõhtusel treeningul Oslos ja uuringud kinnitasid tema kahtlust – taas rebestas ta põlve ristatisidet ning tal tuleb taas operatsioonile minna. Eelmise vigastuse järel oli Gangnes 17 kuud koondisest eemal.

"Äärmiselt kurb ja kahju. Kuna see on alles nii värske, ei oska ma sellest veel midagi mõelda," ütles Gangnes NRK-le. "See oli viimane asi, mis pidanuks juhtuma."

"Kui kukkusin, sain kohe aru, et minu jaoks on talv rikutud, olümpiat ja MK-sarja ei tule," lisas Gangnes.

Karjääri jooksul ühe MK-etapi võitnud ja veel üheksal korral poodiumile jõudnud Gangnesel on see koguni neljas ristatisidemevigastus – kahel esimesel korral vigastas ta parema põlve ristatisidet ning kahel viimasel vasaku põlve oma.

Neljast raskest vigastusest hoolimata ei taha Gangnes veel karjääri lõppenuks kuulutada. "Praeguse seisuga olen ma endiselt suusahüppaja," ütles Gangnes. "Paljud küsivad, kas tõmban joone alla, aga ma ei hakka seda otsust praegu tegema. Praegu on minu armastus suusahüpete vastu liiga suur, et julgeksin öelda, et lõpetan."

"Väga traagiline," kommenteeris treener Alexander Stöckl Gangnesi järjekordset vigastust. "Ta on viimase 12-14 kuu jooksul kõvasti vaeva näinud, et tippu tagasi tulla. Ta oli füüsiliselt tippvormis. Kõik märgid näitasid, et ta liigub suurepärase hooaja suunas ja siis juhtub midagi sellist..."