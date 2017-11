Koondise liider Mailis Pokk: olen eelmise aastaga võrreldes enesekindlam

"Me teame, et nad on tugevad, neil on kogemust rohkem kui meil," tõdes koondise üks liidreid Mailis Pokk ERR-ile. "Arvan, et igaks mänguks häälestan ennast samamoodi. Olen valmis võitlema."

Pokk mängib Saksamaa klubis Keltern ning liigas hoitakse teist kohta. Naiste EuroCup-il on alagrupis võidetud üks mäng ning kaotatud kolm. "Esimesel poolajal läheb meil kõik jube hästi, teisel poolajal on toimunud lagunemine," rääkis Pokk. "Peame teisel poolajal ennast rohkem kokku võtma."

"Töötan igapäevaselt, võrreldes eelmise aastaga olen enesekindlam. Kuulun nüüd põhimängijate hulka ja seega on ka vastutus suurem. Vastutusega kaasneb see, et ma võin mingil hetkel eksida, aga treener teab, et järgmine hetk panen kindlalt sisse."

"Saksamaa meistriliigas on esimesel kolmel-neljal naiskonnal kaheksa välismängijat, saksamaa meistril on kümme välismängijat," iseloomustas Pokk meistrisarja. "Pinge ja rahvahulk on suur. Meil on kodus tribüünidel keskmiselt 300-400 inimest, kui läheme külla meisternaiskonnale Wasserburgile, on seal 600-800 inimest."

Naiste korvpallikoondis võõrustab Türgit homme TTÜ spordihallis.