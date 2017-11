Anderson keerulise EM-valikmängu eel: ilma võitluseta tuleb katastroof

Türklannad said eelmisel suvel toimunud Rio suveolümpial kuuenda koha, kaks viimast EM-i on lõpetatud viienda kohaga. Nelja aasta eest võideti Prantsusmaal toimunud turniiril pronks, veel kaks aastat varem jõuti finaali, kus jäädi alla Venemaale.

"Meie ainsaks trumbiks on võib-olla see, et saame oma emakeeles rääkida ja nad ei saa sellest aru," rääkis ERR-ile Eesti koondise raudvara Merike Anderson. "Peame pingutama, endast kõik andma ja silm peab särama. Me teame, et nad on tugevad, aga ilma võitluseta tuleb katastroof."

"Loodan, et suudame iga situatsiooni lõpuni mängida ja võidelda, et me ei annaks võitluseta alla," kinnitas Anderson. "Me peame 40 minutit pingutama, vahet pole, mis tulemus on, aga et see rahvas, kes tuleb meid vaatama, näeks, et me pingutame. Võib-olla suudavad noored kahe-kolme aasta pärast kanda kinnitada."

Nooruslikku naiste koondist juhendab valiktsüklis Janne Rits. "Meil on uut verd, uus peatreener, teine lähenemine," tõdes Anderson. "See on minu jaoks ka huvitav - teen peaaegu samu asju, mis me Belgias teeme, aga tiba kiiremas rütmis."

Igapäevaselt mängib Anderson korvpalli Belgia klubis Castors Braine, mis püsib koduliigas võitmatuna, kuid on Euroliigas jäänud kaotajaks kõigis senises neljas kohtumises. Viimases mängus oli vastaseks just üks Türgi naiskond. "Saime kodus ühe punktiga peksa, see oli valus kaotus," kinnitas 36-aastane Anderson. "Osad mängijad tulevad sealt ka meile vastu."

"Ma ei ütle, et seis on halb," kinnitas Anderson. "Pisieksimused. Esimene võit on käeulatuses, aga pole seda veel saanud. Kümme mängu on veel jäänud, töö käib selle nimel, ega midagi kuskile kadunud ei ole."

Andersoni sõnul on tema mäng sellel hooajal eelmisest sootuks erinev. "Ma olen palju mänguaega saanud, mind on usaldatud. Visked kukuvad sisse ja ise olen saanud enesekindluse tagasi. See on raske töö ja mõtlemine. Mitte treener ei anna sulle enesekindlust, vaid see tuleb su enese seest. Ma peaks sellises vanuses väga rahul olema- mis ma tahta oskan!"