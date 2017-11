Eesti korvpallikoondislane hakkab mängima Prantsusmaal

Bratka siirdub uue klubi juurde pärast naiste koondise EM-valikmänge Türgi ja Valgevene vastu. "Saksamaa klubi on pankrotis," avas Bratka klubivahetuse tagamaid ERR-ile. "Öeldi, et kui muutusi ei tehta, siis järgmine kuu klubi enam ei olegi. Oli vaja uusi kohti otsida ja lähen Prantsusmaal LF2-liigasse Montbrisoni."

"Kõik on nii kiiresti toimunud, pakkumine tuli teisipäeval," tõdes Bratka, kes kinnitas, et Saksamaa klubist on talle palk välja makstud ning selle pärast muretsema ei pea. "Tean, et treener pidi väga hea olema, võistkond tundub ka päris asjalik, nad on liigas praegu neljandad. Mis täpselt saama hakkab, selgub siis, kui kohale jõuan. Kujutan ette, et mul on seal sarnane roll, mis oli Saksamaal."

Eesti naiste rahvuskoondis kohtub homme EM-valikmängus koduväljakul tugeva Türgi naiskonnaga. "Saab olema väga raske," rääkis Bratka. "Tuleb võtta üks minut korraga ja anda endast sada protsenti." Lisaks Eestile, Türgile ja Valgevenele kuulub valikgruppi ka Poola naiskond.