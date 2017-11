Lampard astus Mourinho kaitseks välja

Mourinho käe all kaks korda Premier League’i võitnud Lampard vihjas Unitedi mängijate kvaliteedile ja pidas just seda tõeliseks põhjuseks, miks United hetkel liigat ei valitse, vahendab Soccernet.ee. "Mourinho on treener, kellele meeldib võita ja ta on leidnud oma viisi, kuidas teistest parem olla. See viis on Guardiolast ja Contest küll erinev, ent see ongi tema enda moodus ning seda ei tasu kritiseerida," ütles Lampard Omnisportile.

"Kui United sel hooajal ei võida, siis näen, et põhjuseks on mängijate nigel kvaliteet. Manchester Cityl on sel hooajal väga tugev tiim, Chelsea on siiani väga tugev, ent Unitedit vaadates tundub, et nad on tipptiimide lähedal, kuid miskit jääb ikka puudu. Ausalt öeldes usun, et Manchesteri punane klubi tõstab hooaja jooksul pead ning on hooaja lõpus tiitlikonkurentsis tagasi," lisas Lampard.

United on võitnud viimase nelja liigamängu jooksul vaid korra, viigistades Liverpooliga ning kaotades Chelseale ja Huddersfieldile.