Tali: spordimeestel pole vahet, kas oled Tallinnas, Pärnus või Saaremaal

Mai lõpus avalikkusele teatavaks tehtud plaanid, et Saaremaa klubi liitub kõrgetasemelise Balti ühisliigaga pani võrkpalliringkonna elama. Vähem kui poole aastaga on klubi sisuliselt nullist tõusnud Eesti võrkpalli valitsejaks. Credit24 liigas, kus sel hooajal pallib tervelt seitse klubi Eestist, viis Lätist ja kaks Leedust, oldi kuni selle nädala kolmapäevani tunnistatud vaid võite. Hooaja kaheksandas kohtumises kaotati aga võrdlemisi kindlalt tabeli kolmandale Selverile.

Saaremaa peatreeneri Urmas Tali sõnul ei läinud kolmapäevases kohtumises nende poolelt midagi valesti, kuid kaotusi tuleb ikkagi ette. "Iga mäng on natuke erineva iseloomuga. Oli lihtsalt selline päev, kus meil asjad ei õnnestunud nii hästi kui mõnes mängus. Olime kuidagi pehmemad kui tavaliselt," ütles Tali Vikerraadiole.

Isadepäeval ehk selle nädala lõpus võõrustab Saaremaa Kuressaares Järvamaa klubi, kuid siis tuleb vastamisi minna liiga esiviisikuga. Esmalt Tartu Bigbankiga kodus ning siis Rakverega võõrsil. Seejärel ootab ees karikavõistluste veerandfinaali korduskohtumine Tallinna Selveriga, keda avamängus kuivalt 3:0 võideti.

Eelmised kolm hooaega Rakvere klubi juhendanud Tali sõnul alustas Saaremaa klubi hooaega eesmärgiga püsida kõrges konkurentsis. Sel hetkel polnud veel selge, mis koosseisu saavad kokku konkurendid. Teistele klubidele mängijaid veel lisandub ning Tali hinnangul vastaste tase tõuseb. Oma tegemistega on Saaremaa tippvõrkpalli sisse elanud küllaltki hästi. "Mäng-mängult oleme edasi läinud. Võtame mängu korraga, sisseelamiseks väga palju pole aega antud," tõdes Tali. "Korralikud vastased on kõigil vastas, alati tuleb enda tase välja mängida, see on kõige tähtsam."

Milline näeb välja meeskonna nädalarutiin? "Ega spordimeestel pole vahet, kas oled Tallinnas, Pärnus või Saaremaal. Hommikused ja õhtused treeningud, hästisisustatud vaba aeg ja siis jälle mäng ja nädalavahetus," loetles Tali. "Ega midagi teistmoodi pole. Kõik võimalused on loodud selleks, et professionaalselt seda asja teha. Eks iga päevaga kasvame klubiliselt edasi, loodetavasti asjad lähevad ainult paremaks ja suudame kõik olud enda kasuks ära pöörata. Olusuhted on väga head praegu."

Saaremaa mängijatest viis, ehk veidi alla poole on saarel ka üleskasvanud – Mihkel Tanila, Siim Põlluäär, Helar Jalg, Hindrek Pulk ja Johan Vahter. Samas on nad saanud enne Saaremaa tippkonkurentsis tõusmist nuusutada ka mandriõhku ning nii ütleb peatreener Tali, et tinglikult on kõik Saaremaa klubi pallurid võõrmängijad.

"Osati on kõik seal leegionärid, kes lihtsalt on Saaremaalt läinud ja tulnud tagasi, välismaalased samamoodi. Need, kes olid valmis Saaremaale tulema, sealt see minema hakkaski," meenutas Tali. "Nii palju kui saarlasi õnnestus saada, mis oli põhiidee, nii palju ka saime. Vaatame, kuidas edasi. Kuressaarde on kino ka jõudnud, vaba aega on kultuursemalt võimalik sisustada. Ühiseid üritusi ikka on, aga kõik sõltub sellest, milline on mängugraafik ja kuidas mängime. Eelkõige treenime ja mängime ja siis vaatame, kuidas muude asjadega hakkama saame ja kuidas nad sinna parajasti sobituvad."

Meeskondlik vaim ongi suurem – tehakse rohkem asju koos? "Sõltub ikkagi inimestest. Kõik võib-olla pole nii avatud, mõnele meeldib rohkem omaette nokitseda, ühise laulukaare alla kõik kogu aeg ei ronigi. Kui ühised huvid kellelgi on, eks sellest sõltub ka vaba aja sisustamine," sõnas Tali.

Tipptasemel spordi puhul on vältimatu ka meditsiiniline abi ja heal tasemel füsioterapeudid. Saaremaa klubis on vastutusrikkas rollis füsioterapeut Karina Talk, kes peab sama ametit ka esiliigasse kuuluva FC Kuressaare jalgpallimeeskonna juures.

Tali sõnul pole praegu ükski Saaremaa võrkpalluritest ülemäära tohtrite abi vajanud ning loodame, et nii ka jääb, kuid tema kinnitusel pole Saaremaal sportlastele arstiabi osutamisel probleeme. "Võimalused on natuke kaugemal, aga ega need võimalused kuhugi kao. Ajaline faktor on see, mis määrab, linna jõudmisega läheb aega. Aga meie taustsüsteem on selline, kus meil on korralikud füsiod olemas ja igapäevaselt vaatame, kuidas koos püsime," rääkis Tali. "Kergemad asjad saame Saaremaal ära teha, aga spetsiifilisemate asjade puhul pole Tallinn kaugel. Aga proovime kogu aeg ühes tükis ja terved püsida, see on meie pikem eesmärk."

Saaremaa juhib praegu Credit24 meistriliigat 21 punktiga, sama palju on punkte teeninud ka Pärnu. Kolmas on 17 punktiga Selver. Saaremaa järgmine kohtumine leiab aset Kuressaare spordikeskuses, kui pühapäeval võõrustatakse Järvamaa võrkpalliklubi.