Federer nimetati 15. aastat järjest fännide lemmiktennisistiks

Aasta tagasitulijaks valiti ta esimest korda. Kuna Federer ei saanud põlveoperatsioonil käimise tõttu eelmise aasta teisel poolel mängida, alustas ta tänavust hooaega maailma 17. numbrina, nüüd on ta aga edetabeli teine reket. Federer võitis aasta jooksul seitse turniiri (pühapäeval Londonis algaval aastalõputurniiril on tal võimalus võiduarvet kasvatada), nende seas kaks suure slämmi turniiri (Austraalia lahtised, Wimbledon) ja kolm Masters-sarja turniiri (Indian Wells, Miami, Shanghai).

