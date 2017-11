Tallinnas toimub esimene ratastoolicurlingu võistlus

Ajaloolisel esimesel Eestis toimuval võistlusel on kohal võistkonnad Leedust, Lätist, Sloveeniast, Soomest ja Eestist. Vaatamata sellele, et Eestis on ratastoolicurlingut mängitud alles mõned aastad, on Eesti esindus juba võitnud Baltimaade meistrivõistlused ja osalenud kahel korral ka MM-i kvalifikatsioonis. Kui esimesel korral ei saavutatud ühtegi võitu, siis eelmine aasta oldi lähedal koguni MM-ile jõudmisele.

Alles paar kuud tagasi võttis Rahvusvaheline Curlingu Föderatsioon vastu otsuse, et alates 2018. aasta sügisest hakkab ratastoolicurlingus maailmameistrivõistlustele pääsema kümne võistkonna asemel 12, mis annab lisavõimaluse kahele uuele riigile. MM-id on ühtlasi need võistlused, mille põhjal on võimalik riikidel lunastada pääse paraolümpiamängudele.

"Kindlasti on tegemist positiivse otsusega Eesti ratastoolicurlingule, sest meie tõenäosus MM-ile pääseda ja sealt paraolümpiamängudele on oluliselt suurenenud. Meil on väga pühendunud sportlased, Tondiraba curlinguareeni näol on olemas suurepärased tingimused nii treenimiseks kui erinevate suurvõistluste korraldamiseks. Lühikese ajaga on meie mängijad suutnud tõestada, et ollakse ohtlik vastane kõigi jaoks," selgitas nii Eesti Invaspordi Liidu kui Eesti Curlingu Liigu president Rainer Vakra.