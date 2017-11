Maailma tippmängija alistanud Raul Must tegi endale ilusa sünnipäevakingi

Võit oli Musta jaoks seda magusam, et varem on ta Vittinghusiga kohtunud maailma edetabeli turniiridel kuuel korral ja kõigil eelnevatel on peale jäänud taanlane.

Musta koduklubi kohtus Solrod Strandiga. Meeste esireketite kohtumises läks Must vastamisi maailma edetabelis 21. kohal asuva Hans-Kristian Vittinghusiga Taanist. Must sai paar aastat tagasi ka maailme esikümnesse kuulunud Vittinghusi vastu 21:16, 21:18 võidu ja aitas sellega vormistada oma klubi jaoks kohtumise üldvõidu mängudega 5:1.

Neljapäeval, 9. novembril 30. sünnipäeva tähistanud Eesti sulgpalli esireket Raul Must võistles tähtpäeval Taani klubide kõrgliigas Vendsysseli ridades, Must sai sünnipäevaks magusa võidu.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel