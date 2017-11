Kolmikduubli teinud Harden viis Rocketsi Cavaliersi vastu võidule

Mängu lõpus tegi Cavaliers 13:1 spurdi, vähendades 90 sekundit enne normaalaja lõppu vahe ühele punktile – Rocketsi edu oli 112:111. Enamat aga Cavaliers ei suutnud ja Rockets võttis kodupubliku ees võidu. Rockets on nüüd võitnud neli mängu järjest.

