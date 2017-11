Kalev Open toob starti kogu Eesti ujumisparemiku

Võistluste maiuspaladeks on 50 ja 100 m rinnuliujumine, kus peaosa hakkavad etendama Martin Allikvee ja Martti Aljand. Eelmisel nädalavahetusel Riia Sprindifestivalil oli Aljand enda nooremast konkurendist napilt üle, kuid kindlasti vaatemängu nende kahe ujuja vahele jagub rohkelt. Eesti rekord on ohus naiste 200 m kompleksujumises, sest Maria Romanjuk jäi Riias rekordist vaid paari kümnendiku kaugusele.

Lühiraja EM-iks valmistuv Zirk stardib kolmel seliliujumise distantsil, 100 ja 200 m vabaltujumises ning samuti ühel enda põhialal, 100 m liblikujumises. "Kõige enam oleksin rahul, kui suudaksin ennast positiivselt üllatada," jäi ujuja eesmärkidest rääkides tagasihoidlikuks. "Ettevalmistus on sujunud hästi, suurem töö on tehtud ja nüüd keskendume rohkem jõu- ja kiirustööle."

Igapäevaselt Türgis Energy Standard klubiga harjutav Kregor Zirk on leidnud aega tulla kodumaale ning teha enda selle hooaja esimene võistlus. "Eesmärgiks Kalev Openil on teha kiireid ujumisi," sõnas 18-aastane Zirk. "Tahan näha, mis efekti esimesed kaks kuud Energy Standardiga treenides on andnud."

Kalev Open toimub tänavu tiitlivõistluste formaadis, mis tähendab, et hommikuti on kavas eelujumised ja õhtul finaalid, kuhu pääsevad eelujumiste kaheksa kõige kiiremat.

