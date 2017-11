Žalgiris võttis Euroliigas rekordiliselt suure võidu

Võiduarve avas sel hooajal lõpuks ka Istanbuli Anadolu Efes, saades võõrsil 89:85 jagu FC Barcelona Lassast. Võitjate ridades tõi Vladimir Stimac 22 punkti, tegemist on tema karjääri punktirekordiga. Anadolu Efesil on nüüd võit ja viis kaotust, Barcelonal kaks võitu ja neli kaotust.

Žalgirisel on nüüd kirjas kolm võitu ja kolm kaotust, Milanole oli see aga ühe võidu kõrvale viies kaotus.

