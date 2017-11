Mihkel Aksalu: Soomel asjad toimisid, meil mitte

"Põhjuseid on raske kohe pärast mängu öelda. Käime video läbi, teeme analüüsi ja siis saab täpsemalt selgeks, miks ja kuidas need asjad selliselt läksid," kommenteeris kaptenina meeskonna väljakule viinud Aksalu vahetult pärast kaotust.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel